Haberler Video Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

13.01.2020 12:32

Son dakika haberi... İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Depoda bulunan N.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökdere Mahallesi'ndeki depoda yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda depodaki 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

Depoda bulunan N.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları