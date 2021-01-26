SON DAKİKA: İzmir’de yaşlı çift sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, yaşlı çift evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenirken, kısa süreliğine baygınlık geçiren yaşlı kadın ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.