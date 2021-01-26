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SON DAKİKA: Bahçelievler’de korku dolu anlar! Ticari minibüs alevler içinde kaldı

SON DAKİKA: Bahçelievler’de korku dolu anlar! Ticari minibüs alevler içinde kaldı
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Son dakika haberine göre Bahçelievler’de park halinde bulunan ticari minibüs alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.


Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Zeki Karsan Sokak üzerinde park halinde bulunan 42 ECG 10 plakalı ticari minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alevler içerisinde kalan aracı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından ticari minibüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, araçta meydana gelen yangının çıkış sebebini bulmak için incelemelerde bulundu.
Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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