Meteorolojiden birçok il için kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Balıkesir dışında), İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında), Eskişehir, Çankırı, Karaman, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 19 Şubat 2021 Cuma hava durumu tahminleri...