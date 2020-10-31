SON DAKİKA İZMİR: Bakanlardan deprem sonrası ortak açıklama

SON DAKİKA İZMİR DEPREM HABERİ... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinde açıklamalarda bulundu.