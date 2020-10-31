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SON DAKİKA İZMİR: Bakanlardan deprem sonrası ortak açıklama

SON DAKİKA İZMİR: Bakanlardan deprem sonrası ortak açıklama
31.10.2020 03:35

SON DAKİKA İZMİR DEPREM HABERİ... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinde açıklamalarda bulundu.


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