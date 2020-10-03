Son dakika: İzmir Aliağa'da orman yangını

Son dakika haberine göre, İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.





Çatlıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören mahalleli, orman işletme ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



