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Sultangazi'de 6 yaşındaki çocuğa silah veren enişte tepki çekti

Sultangazi'de 6 yaşındaki çocuğa silah veren enişte tepki çekti
03.10.2020 15:50

İstanbul Sultangazi'de dün enişte Mustafa Ş. (36), 6 yaşındaki çocuğun eline kuru sıkı tabanca verdi. Ateş açtırdı. Çocuğun babası Selami K. (47) de yetmezmiş gibi bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Büyük tepki çekti. Gözaltına alınan enişte ve baba, adliyeye sevk edildi.


İstanbul Sultangazi'de dün enişte Mustafa Ş. (36), 6 yaşındaki çocuğun eline kuru sıkı tabanca verdi. Ateş açtırdı. Çocuğun babası Selami K. (47) de yetmezmiş gibi bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Büyük tepki çekti. Gözaltına alınan enişte ve baba, adliyeye sevk edildi.
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