İYİ Parti'de büyük şok! Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal sert sözlerle istifa etti! 13.02.2020 11:58

Kurulurken iktidara geleceği iddiasında bulunan ve MHP’den bölünerek kurulan İYİ Parti’de adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı çok sert açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Çokal açıklamasında, “Eğer emekler kişisel hırs ve egolara ezdirilir, değersizleştirilmeye çalışılırsa ve bu durum bir siyasi partide alışkanlık haline geldiyse, ne yazık ki ülkeye ümit olamaz, yol arkadaşlarım ve şahsımda uzun zamandır değersizleştirmeye ve tacizlere maruz kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal, dün gece Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile partisine yönelik sert eleştiriler yaparak İYİ Parti üyeliğinden ve İYİ Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

"İYİ PARTİ ÜLKEYE UMUT OLAMAZ"

Açıklamasında, "Eğer emekler kişisel hırs ve egolara ezdirilir, değersizleştirilmeye çalışılırsa ve bu durum bir siyasi partide alışkanlık haline geldiyse, ne yazık ki ülkeye ümit olamaz, yol arkadaşlarım ve şahsımda uzun zamandır değersizleştirmeye ve tacizlere maruz kalmaktadır. Türk milliyetçiliğini daha etkin ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener'in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır. En önemlisi şahsımı Antalya seçmeni seçmiştir. Antalya dışında zorlama bir siyasetin Antalya'ya dayattığı bu siyasal durumun adı üzüm yemek değil, bağcı dövmektir. Bağban olarak çekiliyor, dağdan gelenlerin önünü açıyoruz" ifadeleriyle İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Vural'ın, gün içinde istifa dilekçesini partisine ulaştıracağı öğrenildi.

TUBA VURAL ÇOKAL KİMDİR?

27. dönem İYİ Parti Antalya milletvekili seçilen Tuba Vurak Çokal ilk ve ortaokulu Çağlayan İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimimi İstanbul Özel Ata kolejinde tamamladı. 1996 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Göz Hatalıkları Uzmanlığı İhtisasını 2003 yılında, Fizyoloji doktorasını 2004 yılında tamamladı. 2003 yılında Amerika Baylor (Methodist) University'de glokom üzerine gözlemci olarak görev aldı. 2010-2011 yılları arasında Hindistan'da Chennai'de Agarval Hastanesinde Katarakt Cerrahisi üzerine eğitim aldı. İstanbul'da Alman Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı, Şişli Göznurunu Koruma Vakfı Göz Hastanesinde Başhekim olarak çalıştı. Daha sonra Antalya'ya dönerek Özel Side Anadolu Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başladı. Bir süre sonra da Side'de kendi kliniğini açtım. Emekli Noter Altunay ve emekli Hazine Avukatı Günay Vural'ın kızı olan Tuba Vural Çokal, evli ve iki erkek çocuk annesi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde İYİ Parti'nin Antalya Milletvekili olarak seçilen Tuba Vural Çokal, aynı zamanda partinin Genel İdare Kurulu üyesiydi. Çokal son dönemlerde ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.