İdlib'deki kahramanlardan Türk milletine duygulandıran mesaj: Tarih bizi çağırıyor, şahlanma zamanı, Allah bizimle

Son dakika haberi... İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz, "Milletimizin duaları bizim için yeterlidir. Biz halkımızı için buradayız, bizi merak etmesinler. Tarih bizi çağırıyor, şahlanma zamanı, Allah bizimle" diyerek A Haber mikrofonu aracılığıyla Türk milletine duygulandıran mesaj gönderdi.
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Allah yar ve yardımcınız olsun!!!!
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