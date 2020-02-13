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İdlib'deki kahramanlardan Türk milletine duygulandıran mesaj: Tarih bizi çağırıyor, şahlanma zamanı, Allah bizimle

İdlib'deki kahramanlardan Türk milletine duygulandıran mesaj: Tarih bizi çağırıyor, şahlanma zamanı, Allah bizimle

13.02.2020 12:45

Son dakika haberi... İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz, "Milletimizin duaları bizim için yeterlidir. Biz halkımızı için buradayız, bizi merak etmesinler. Tarih bizi çağırıyor, şahlanma zamanı, Allah bizimle" diyerek A Haber mikrofonu aracılığıyla Türk milletine duygulandıran mesaj gönderdi.


YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Allah yar ve yardımcınız olsun!!!!

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cevapla 13.02.2020 14:54
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