SON DAKİKA: İstanbul'da İETT otobüsü krizi büyüyor! AK Partili üye sordu: 2,5 yılda kaç araç alındı

Son dakika haberleri.. İstanbul'da İETT otobüsleri son haftalarda sık sık arızalanıyor veya kaza yapıyor. İstanbullular ise hem ölüm tehlikesi geçiriyor hem de mağdur oluyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, otobüs almak için kullanacakları kredinin Cumhurbaşkanlığı onayında olduğunu ifade ederek topu kendi üzerinden atmaya çalışsa da UKOME toplantısında AK Partili İBB Meclisi Üyesi Abdullah Özdemir, AK Parti döneminde İBB'nin otobüsleri özkaynaklarıyla aldığını İmamoğlu'nun da bu yönde vaadi olduğunu ayrıca AK Parti döneminde İstanbul'a yılda ortalama 375 otobüs alındığını ifade etti.