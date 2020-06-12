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Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu! 15 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi

Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu! 15 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi
12.06.2020 10:48

Son dakika haberine göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik İzmir merkezli düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 15 muvazzaf asker emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçu kapsamında; Askeri Mahrem yapılanmasına yönelik 9 Haziranda operasyon düzenlendi. İzmir merkezli operasyonda İstanbul'da görevli 15 muvazzaf asker yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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