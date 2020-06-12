Hrant Dink Vakfı'na mail yoluyla tehdit provokasyonunda flaş gelişme

12.06.2020 12:37

Son dakika haberine göre Hrant Dink Vakfı'na e-posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilen ve tutuklanan Hüseyin A. hakkında dava açıldı. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özel haberi.

Hrant Dink Vakfı'na e-posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilen 25 yaşındaki Hüseyin A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli Hüseyin A. hakkında 18 sayfalık bir iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 'zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit' suçundan cezası talep edildi.

Diğer tehdit eden şüpheli Ersin B.'nin ise İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde aynı suçlardan yargılanacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre vakıftan 9 kişi iddianamede müşteki olarak yer aldı.