RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Son dakika: İstanbul’da DEAŞ, EL KAİDE, ÖİH operasyonu: 15 gözaltı |VİDEO

Son dakika: İstanbul’da DEAŞ, EL KAİDE, ÖİH operasyonu: 15 gözaltı |VİDEO

Son dakika: İstanbul’da DEAŞ, EL KAİDE, ÖİH operasyonu: 15 gözaltı |VİDEO
12.04.2023 11:16

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Son dakika haberleri... İstanbul'da DEAŞ, El Kaide ve ÖİH)terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve Özbekistan İslami Hareket (ÖİH) terör örgütlerine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

8 ilçede 12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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