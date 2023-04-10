RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları İşte İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi! Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan’da var! FETÖ'cü, dolandırıcı, küfürbaz...

İşte İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi! Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan’da var! FETÖ'cü, dolandırıcı, küfürbaz...

İşte İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi! Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan’da var! FETÖ'cü, dolandırıcı, küfürbaz...
10.04.2023 15:51

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14 Mayıs 2023 seçimlerine az bir süre kala partiler milletvekili listelerini YSK'ya verdi. 28 partinin listelerini verdiği açıklanırken muhalefetin tartışmalı isimleri yeniden aday göstermesi dikkat çekti. İYİ Parti, şehit ailesine küfür ile gündemde büyük tepki çeken Lütfü Türkkan'ı yeniden Kocaeli'de 1.sıradan aday gösterdi. Türkkan gibi birçok tartışmalı isim de parti listesinde aday gösterildi. Özellikle FETÖ savunucusu isimlerin İYİ Parti listelerinde olması büyük tepki çekti. Öte yandan Gaziantep 1.sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın geçtiğimiz yıllarda borsa spekülatörlüğü yaptığı için SPK'dan ceza yediği ortaya çıktı. Yine aynı Gürban'ın sosyal medyadan küfürler yağdırdığı paylaşımları gündem oldu.

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