Son dakika: İstanbul’da asker uğurlama kısıtlaması

07.07.2020 20:39

Son dakika haberi... Olağanüstü toplanan İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, asker uğurlamalarıyla ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre fiziki mesafe kuralına aykırılık eden askerlik uğurlamalarına müsaade edilmeyecek, askeri birinci derece yakınları yolcu edecek. Askerlerin uğurlama gibi etkinlikler yapmayacağına dair taahhütname imzalaması kararlaştırıldı.