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Son dakika: İstanbul'da 35 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Son dakika: İstanbul'da 35 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
07.09.2020 06:31

Son dakika haberine göre, emniyet güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor. Sabah saatlerinde İstanbul'da aranan 44 kişi için 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.


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