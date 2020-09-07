Son dakika haberine göre, emniyet güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor. Sabah saatlerinde İstanbul'da aranan 44 kişi için 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Son dakika: İstanbul'da 35 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
07.09.2020 06:31
- Son dakika: İstanbul'da 35 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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