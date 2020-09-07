CHP'li Onursal Adıgüzel koronavirüse yakalandı

07.09.2020 09:10

CHP'li İstanbul milletvekili Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüse yakalandığını duyurdu. Durumunun iyi olduğunu belirten Adıgüzel, "Bir süre izole olacağım" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



CHP'li Adıgüzel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadesini kullandı.

TEST İSTENMESİ RAHATSIZ ETMİŞTİ

Adli yıl açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi toplantıya katılacak kişilerden koronavirüs testi yapılmaları istenmişti. Katılımcıların sağlığı düşünülerek yapılan bu uygulama, CHP'li Özgür Özel'i rahatsız etmişti. Özgür Özel'in Onursal Adıgüzel'in açıklamasında sonra ne yapacağı merakla bekleniyor.

HADSİZ ÇIKIŞ

Çünkü hadsiz bir çıkışa imza kendilerine gönderilen yazıyı kameralar karşısına geçerek yırtmış ve yere atmıştı. Oysa ki tüm bu tedbirler programa katılacak olan herkesin sağlığı düşünülerek yapılmıştı.