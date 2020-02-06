Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrası kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında ilgili hava yollarından bilgi alabileceği belirtilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.