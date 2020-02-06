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Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar tekrar başladı

Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar tekrar başladı

06.02.2020 07:15

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı. Yaklaşık 10 saatin ardından saat 04.00'da pistin açılmasıyla Sabiha Gökçen'e uçak iniş ve kalkışlar başladı. Uçuşlarını bekleyen yolcular bilet işlemlerini tamamlamak için check-in işlemlerine başlayarak bagajlarını teslim etmeye başladı.


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