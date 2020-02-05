Pegasus uçağı neden pistten çıktı? Sebebi rüzgar mı pilotaj hatası mı? 05.02.2020 23:54

Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Uçağın pistten çıkış ve çukura düşme anına ilişkin görüntüleri A Haber canlı yayınında yorumlayan uzmanlardan Pilot Ahmet İzgi uçağın piste girişinin aşırı hızlı olduğunu ifade etti. Frenlerle ilgili bir problem olabileceğini belirtti. İniş takımlarının sağlam olduğunun görüldüğünü söyleyen İzgi takımların düşüşte kırılmış olabileceğini ifade etti. Havanın yağmurlu olmasının kıvılcım ve alev almaları önlediğini söyleyen İzgi, “Bu kaza hamleli rüzgardan dolayı piste geç tekerlek koyup pistin durmak için geri kalan kısmının yeterli olmadığından dolayı hızlı bir şekilde çukura düşmesi sonucu meydana gelmiş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. İzgi kazanın insan hatasından dolayı olabileceğini söyledi.