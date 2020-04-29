Son dakika: İstanbul Pendik'te ham madde deposunda gerçekleşen patlama anı kamerada

29.04.2020 16:59

Son dakika haberi... İstanbul Pendik’te bulunan ham madde deposunda meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Depodaki kazanda meydana gelen patlamanın şiddetiyle binanın duvarı yıkıldı. Patlamada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama can kaybı olmadan atlatıldı.