RAMAZAN İMSAKİYE
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ''65 yaş üstüne sokağa çıkma izni'' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ''65 yaş üstüne sokağa çıkma izni'' açıklaması
29.04.2020 17:47

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklama yaptı. Bakan Koca, ''Normalleşme konusunda da alınan tedbirler mayıs ayı boyunca devam edecek. 65 yaş üstü büyüklerimizi hiç olmazsa birkaç saat dolaşması yönünde, bununla ilgili net bir öneri olmadı.'' açıklamasında bulundu.


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