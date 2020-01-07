İstanbul'da trafiğe hava muhalefeti! Durma noktasına geldi

İstanbul'da 2 gündür etkisini sürdüren yağış ve fırtına yüzünden ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu uygulamalarda, yüzde 70'li seviyelere yaklaştı.
Sabah saatlerinde işe giden insanların yaşadığı zor anlar kameralara yansırken, Beylikdüzü bölgesinde yağış zaman zaman sulu kar şeklinde oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıları yapılan şiddetli fırtına ve yağışlı hava bugün İstanbul'da kent gelinde sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Sabah erken saatlerde ana arterlerde trafik yoğun olduğu görüldü. Aynı zamanda yine toplu taşıma ve yürüyerek işe, okula giden vatandaşların rüzgar ve yağış sebebiyle yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Rüzgar sebebiyle vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü. Yağışlar zaman zaman Beylikdüzü çevresinde sulu kar şeklinde oldu. Trafik yoğunluğu uygulamalarda, yüzde 70'li seviyelere yaklaştı.
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