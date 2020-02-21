Son dakika: İstanbul Gebze'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var 21.02.2020 16:42

Son dakika haberi... Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi D-100 karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte hızla ilerleyen M.K. idaresindeki 41 NT 034 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil önce S.K. idaresindeki 34 BPT 312 plakalı otomobile, daha sonra M.A. idaresindeki 41 MA 0230 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet yola devrilirken, savrulan araçlardan biri de C.K. kontrolündeki 34 CIN 435 plakalı otomobile çarptı.