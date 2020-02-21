Son dakika: Ceren Damar Şenel cinayeti davasında karar! Mahkeme sanık Hasan İsmail Hikmet'e takdir indirimi uygulamadı 21.02.2020 16:13

Son dakika haberine göre Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği cezada takdir indirimi uygulamadı.

Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verdiği cezada takdir indirimi uygulamadı.