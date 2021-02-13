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Son dakika: İstanbul Çatalca'da felaketi yaşadılar! Cayır cayır yandı

Son dakika: İstanbul Çatalca'da felaketi yaşadılar! Cayır cayır yandı
13.02.2021 06:30
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Son dakika haberi... İstanbul Çatalca'da gece yarısı felaketi yaşadılar. Seyir halindeyken otomobilin yanmaya başladığını gören sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası olay yerine İBB Çatalca itfaiye ekipleri sevk edildi.


Son dakika haberi... İstanbul Çatalca'da gece yarısı felaketi yaşadılar. Seyir halindeyken otomobilin yanmaya başladığını gören sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası olay yerine İBB Çatalca itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

YANGIN GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, otomobilin yandığı anlar olay yerindeki güvenlik kamerasında yansıdı. Görüntülerde, otomobilin alev alev yandığı anlar görülüyor. Yoldan geçen sürücüler, herhangi bir kaza yaşanmaması için diğer araçları yönlendirirken daha sonra itfaiye olay yerine geliyor.

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