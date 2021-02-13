Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hastane yolu için bütçe olmadığını iddia edip orijinalliği tartışmalı bir tabloya 8 milyon lira ödeme yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Varank, İBB’nin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yollarını yerine bir tabloya ödeme yaptığını hatırlatarak, Fatih Sultan Mehmet tablosu için karbon testi çağrısı yaptı ve “O tablonun kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK’a başvurun. Biz karbon testiyle kaç yıllık olduğunu size söyleriz” dedi. Bakan Varank, "Utanmadan sıkılmadan ‘Benim Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin yolunu yapacak bütçem yok’ dedi. Sonra milletin sağlığı için, milletin canı için, kıyamadığı o bütçeyle ne yaptı biliyor musunuz? Gitti, orijinalliği tartışmalı bir tabloya 8 milyon lira verdi. Peki bu arkadaşın hiç utandığını gördünüz mü? Bu ego abidesi arkadaş, çıkıp bir kez özür diledi mi?” ifadelerini kullandı.