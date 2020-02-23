Son dakika: İran'da bir deprem daha! Van'dan da hissedildi

Son dakika haberine göre İran'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin Hoy kentinde saat 19,00'da meydana geldiği öğrenildi. Deprem Van'dan da hissedildi.
Son dakika haberine göre İran'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin Hoy kentinde saat 19,00'da meydana geldiği öğrenildi. Deprem Van'dan da hissedildi.
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