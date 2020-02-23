Son dakika: İran'daki deprem Van'ı vurdu! Acı haber geldi
İran'da meydana gelen 5,9'luk deprem, Türkiye'den de hissedildi. Deprem nedeniyle Van'da bulunan bazı kerpiç evler hasar görürken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 3'ü çocuk 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.
23.02.2020 10:32
- Son Güncelleme: 23.02.2020 11:05
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi.
Deprem, Hakkari'nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi.
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