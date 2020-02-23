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Son dakika: İran'daki deprem Van'ı vurdu! Acı haber geldi

İran'da meydana gelen 5,9'luk deprem, Türkiye'den de hissedildi. Deprem nedeniyle Van'da bulunan bazı kerpiç evler hasar görürken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 3'ü çocuk 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.

23.02.2020 10:32 - Son Güncelleme: 23.02.2020 11:05
Son dakika: İran'daki deprem Van'ı vurdu! Acı haber geldi

İran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssüne 4.75 kilometre uzaklıkta olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde deprem, yoğun olarak hissedildi. Deprem ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasara yol açmadı.

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Son dakika: İran'daki deprem Van'ı vurdu! Acı haber geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi.

Deprem, Hakkari'nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi.

Son dakika: İran'daki deprem Van'ı vurdu! Acı haber geldi

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Türkiye'nin İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen depremin Van Kapıköy sınırında gerçekleştiği öğrenildi. Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldı.

Son dakika: İran'daki deprem Van'ı vurdu! Acı haber geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Son dakika: İran'daki deprem Van'ı vurdu! Acı haber geldi

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Evlerde özellikle yıkıklar söz konusu. Van valimiz, kaymakamımız hem de AFAD ekiplerimiz yola çıktı. AFAD ekibimiz ulaştı, diğer köylere de ulaşacak. Enkaz altında vatadandaşlarımızın olduğu da belirtiliyor.

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