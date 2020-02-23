Son dakika: İran'daki deprem Van'ı vurdu! Acı haber geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi.

Deprem, Hakkari'nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi.