Başkan Erdoğan Almanya Hanau'daki ırkçı saldırıda yaralanan Muhammed'i aradı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Muhammed Beyazkendir ile telefonda görüntülü görüştü. Başkan Erdoğan ile konuşurken büyük heyecan yaşayan Muhammed, iyi olduğunu söyledi Erdoğan'a ilgisi için teşekkür etti.
Başkan Erdoğan Almanya Hanau'daki ırkçı saldırıda yaralanan Muhammed'i aradı23.02.2020 19:48
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