Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
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