Afyonkarahisar'da dehşet verici kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten sonra yaktı 18.02.2020 10:33

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! 2 çocu annesi Dursiye Sağlam 11 Şubat’ta Afyonkarahisar’da kayıplara karıştı. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Dursiye Sağlam'ın kızı Derya'nın gözyaşları milyonları gözyaşlarına boğmuş, genç kızın, "Bir kerecik annemin sesini duyayım." feryadı yürekleri sızlatmıştı. Derya; annesi Dursiye Hanım'ın kaybolmadan önce en son eski iş yerinden arkadaşı Ahmet Bey ile görüştüğünü belirtmişti. Cebinde 10 milyar para ile şüpheli bir şekilde kaybolan Dursiye Sağlam'dan son dakika bilgisi geldi. Şüpheli Ahmet Bey, gözaltına alındığı süre içerisinde cinayeti itiraf etti. İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmesi!

Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı gelişmesi! Dursiye Sağlam'ın şüpheli kaybının ardında sevgilisi Ahmet Bey baş şüpheli olarak görülüyordu. Ve beklenen itiraf geldi. 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam, Müge Anlı'daki son dakika bilgisine göre sevgilisi Ahmet Bey tarafından bıçaklanarak öldüdüldü. İşte Atv Müge Anlı ile Talı Sert son dakika bilgisi...

Dursiye Sağlam 11 Şubat'ta Afyonkarahisar'da kayıplara karıştı. 2 çocuk annesi Dursiye Hanım'ı aramaya Müge Anlı canlı yayınına kızı Derya ve kardeşi Hüseyin katıldı. Derya babasının kendisini ve annesini dövdüğünü, bu nedenle evden kaçtığını da anlattı. Annesi Dursiye Hanım kaybolmadan önce en son eski iş yerinden arkadaşı Ahmet ile buluşmuştu. Cebinde 10 milyar para ile şüpheli bir şekilde kaybolan Dursiye Sağlam'ı Ahmet mi öldürmüştü?

DURSİYE'NİN ARKADAŞI AHMET BEY CANLI YAYINDA KONUŞMUŞTU

Kayıp Dursiye Sağlam'ın 3 senedir tanıştığı ve en son görüştüğü kişi Ahmet Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Aralarında bir gönül ilişkisi olmadığını iddia etti. Eşinden uzaklaştırma alıp, bekâr evinde kalan Ahmet Bey, kayıp Dursiye'nin 2-3 hafta önce kendisinden 200 lira borç para aldığını da söyledi.Sıkıntıları olan Dursiye Hanım'ın olayın olduğu o gece eve gitmek istemediğini söyleyen Ahmet Bey, gece iş çıkışı kendisini aradığını ve gidip iş yerinden aldığını söyledi. Aracıyla sabah saat 4'te kadar dolaştırdığını sonra da Bolvadin Termal Tesisleri'nin yakınında bıraktığını ifade etti.

Dursiye Hanım'ı gelip birisinin alacağını bildiğini anlatan Ahmet Bey, o kişiyi görmediğini çünkü Dursiye Hanım'ın kendisini beklemesini istenmediğini de söyledi. Telefon kayıtları, plaka takip sistemi ve mobese kayıtlarından emniyetin ifadeleri doğrulatma şansı olduğunu söyleyen Müge Anlı, Ahmet Bey'i stüdyoya davet etse de tehdit aldığını iddia ederek, gelmek istemedi.

"ABLAMI AHMET ÖLDÜRDÜ!"

Müge Anlı canlı yayınında stüdyo konuğu Hüseyin Er de Ahmet'ten şüphelendiğini söyledi. "Gecenin 4'üne kadar ablamı arabasında gezdirip, nereye bıraktığı belli değil" şeklinde konuştu. Hüseyin Bey Ahmet'in günde 35 sefer ablasını aradığını, bunu telefon dokümanlarından öğrendiklerini söyledi. Dursiye Sağlam'ın o gün TOKİ'ye para yatırmak için yanında 10 milyar para olduğu da öğrenildi. Hüseyin Er, Ahmet'in hem ablasının parasını aldığını hem de onu öldürüp, bir yere attığından şüphelendiklerini vurguladı.

CİNAYET İTİRAFI!

Müge Anlı'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Ahmet Bey, gözaltına alındığı sırada Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf etti.

CESET YARI YANMIŞ HALDE YOL KENARINDA BULUNDU!

Ajanslardan gelen son dakika hbaerine göre ise, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar-Çobanlar kara yolunun Sülümenli beldesi mevkisinde, yanmış bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı aldı. Ekipler, Çobanlar yolu geliş istikametinin kenarında bir çukurun içerisinde yarı yanmış haldeki kadın cesedini buldu.

Cesedin 6 gün önce Afyonkarahisar'da kayıp olduğu bildirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan Dursiye Sağlam (44) olduğu tespit edildi.

Savcılık incelemesinin ardından Sağlam'ın cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, polis ekiplerinin, cinayetle ilgili A.C.'yi gözaltına aldığı ve zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Osmangazi Mahallesi'nde bir otelde çalışan Dursiye Sağlam, 11 Şubat'ta gece iş yerinden ayrılmış, Kanlıca Mahallesi'ndeki evine gitmeyince ailesi ertesi gün durumu polise bildirmişti.