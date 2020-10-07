Son dakika: Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi!

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda Suriye ve Kuzey Irak'a asker gönderilmesinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi. Tezkereye hayır diyen tek parti HDP oldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Levent Eke aktardı.