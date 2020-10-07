Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi!

Son dakika: Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi!

Son dakika: Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi!
07.10.2020 18:07

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda Suriye ve Kuzey Irak'a asker gönderilmesinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi. Tezkereye hayır diyen tek parti HDP oldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Levent Eke aktardı.


Haber Videoları