Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda Suriye ve Kuzey Irak'a asker gönderilmesinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi. Tezkereye hayır diyen tek parti HDP oldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Levent Eke aktardı.
Son dakika: Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi!
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