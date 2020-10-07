Son dakika... TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı. Yargı sürecinde Tuma Çelik için 18 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep ediliyor. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
Eski HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik’in vekilliği düşürüldü
- Eski HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik’in vekilliği düşürüldü
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