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Eski HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik’in vekilliği düşürüldü

Eski HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik’in vekilliği düşürüldü
07.10.2020 19:38

Son dakika... TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı. Yargı sürecinde Tuma Çelik için 18 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep ediliyor. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı.


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