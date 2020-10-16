Son dakika! İlham Aliyev: Erdoğan Türkiyesi 20 yıl önceki Türkiye değil

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Türkiye dünyada söz sahibi. Erdoğan Türkiyesi 20 yıl önceki Türkiye değil" dedi.

Türkiye'nin gücünü istemeyen ve rahatsız olanlar bu kampanyaları yapıyor. Ama Türkiye 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye'yi çıkarlarını savunan, kimsenin bir şeyi dikte edemediği bölgede ve uluslararası camiada söz sahibi bir ülkedir. Türkiye'nin iştiraki olmadan bölgede herhangi bir mesele çözülemez. Türkiye de facto olarak Karabağ konusunda da masada zaten. Bugünkü Erdoğan Türkiyesi ile o eski Türkiye arasında çok fark var. Türkiyesiz bu mesele çözülmez.