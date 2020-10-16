Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber’de: Biz sivillere ateş açmadık, öcümüzü harp meydanında alacağız

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de yaptığı açıklamada cephedeki son durumu anlattı. Aliyev, "47 vatandaşımız hayatını kaybetti, 22 sivil yaralandı. Öcümüzü harp meydanında alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere ateş açmadık, bugün de açmayacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de yaptığı açıklamada cephedeki son durumu anlattı. Aliyev Batı'nın işgalci Ermenistan karşısında sessiz olamsına de tepki gösterdi ve "Biz bunu 1. Karabağ savaşında da gördük" dedi. Aliyev öte yandan "47 vatandaşımız hayatını kaybetti, 22 sivil yaralandı. Öcümüzü harp meydanında alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere ateş açmadık, bugün de açmayacağız." ifadelerini kullandı.