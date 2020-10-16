Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den flaş açıklama: Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiğidir

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Bize mukavemet gösteremeyen Ermenistan, sivilleri vuruyor. 47 vatandaşımız hayatını kaybetti, 222 sivil yaralandı. Hiçbir zaman sivillere ateş açmadık, bugün de açmayacağız. Öcümüzü harp meydanında alacağız." dedi. Aliyev, "Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiği. Toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak istediler." açıklamasında bulundu.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları şöyle:



Bize mukavemet gösteremeyen Ermenistan, sivilleri vuruyor. 47 vatandaşımız hayatını kaybetti, 222 sivil yaralandı. Hiçbir zaman sivillere ateş açmadık, bugün de açmayacağız. Öcümüzü harp meydanında alacağız.

"ATEŞKES ERMENİSTAN'IN BİR TAKTİĞİYDİ"

Ateşkes için başvurdular. Bize de Rusya üzerinden bir davet geldi. Biz de dedik ki "esirlerin, cesetlerin değiştirilmesi için ateşkes olabilir" dedik. Ancak onlar bunu toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak amacıyla istemişler. Ve bir gün geçmeden Gence'ye o namert saldırıyı düzenlediler.