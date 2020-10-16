Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Rusya'dan silahlar sivil uçakla Ermenistan'a gidiyor

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Gürcistan üzerinden silah gönderiliyor. Sivil uçaklarla aynı zamanda kargo uçaklarıyla. Rusya’dan silahlar Ermenistan’a gidiyor" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de flaş açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Gürcistan üzerinden silah gönderiliyor. Sivil uçaklarla aynı zamanda kargo uçaklarıyla. Rusya'dan silahlar Ermenistan'a gidiyor" ifadelerini kullandı.