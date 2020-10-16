Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Rusya'dan silahlar sivil uçakla Ermenistan'a gidiyor

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Rusya'dan silahlar sivil uçakla Ermenistan'a gidiyor

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Rusya'dan silahlar sivil uçakla Ermenistan'a gidiyor
16.10.2020 16:43

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Gürcistan üzerinden silah gönderiliyor. Sivil uçaklarla aynı zamanda kargo uçaklarıyla. Rusya’dan silahlar Ermenistan’a gidiyor" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de flaş açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Gürcistan üzerinden silah gönderiliyor. Sivil uçaklarla aynı zamanda kargo uçaklarıyla. Rusya'dan silahlar Ermenistan'a gidiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Videoları