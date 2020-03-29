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Son dakika: İletişim Başkanı Altun paylaştı: Başkan Erdoğan, Granada’da okunan ezanı böyle dinledi

Son dakika: İletişim Başkanı Altun paylaştı: Başkan Erdoğan, Granada’da okunan ezanı böyle dinledi

29.03.2020 22:24

Son dakika haberi! İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Granada’da okunan ezanı dinlediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, ‘’ Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun...’’ ifadelerini kullandı.


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