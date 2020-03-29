Provokatör TIR şoförü Hatay'da gözaltına alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde "Evde Kal" çağrılarına uyuldu. Malik Yılmaz isimli TIR şoförü 'evde kal' çağrısına karşı gelerek sosyal medyadan provokatif söylemler içeren bir video paylaştı. Hatay İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, söz konusu videodaki açıklamaları nedeniyle Yılmaz'ın "Kanunlara Uymamaya Teşvik" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.
Provokatör TIR şoförü Hatay'da gözaltına alındı29.03.2020 18:41
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