Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sahte içki operasyonları açıklaması: 58 şüpheliden 7'si tutuklandı

Yaşanan son dakika gelişmesine göre yurt genelinde sahte içki ölümlerinin artması nedeniyle Emniyet'in gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 58 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Türkiye genelinde son haftalarda sahte içki kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle başlatılan operasyonlar hakkında İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı.

58 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi" Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerimizde ölüm olayları yaşanmıştır. Olaylarla ilgili Emniyet birimlerimizce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7'si tutuklandı.

2 DEPOYA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaşanan ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte etil alkollerin kaynağının tespitine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Mersin ve İstanbul KOM Birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 depoya yönelik 12.10.2020 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir.

10 BİN LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 10.505 litre etil alkol, 1.550 adet boş bidon, 1.000 adet kapak, 3 adet içki üretim makinası ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyonlarla etil alkolün piyasaya dağıtılması engellenerek daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçildi."