Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan terör sevici Linde'ye sert tepki: Bu yetkiyi kimde alıyorsunuz?

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Dışişleri Bakanlığı’nda görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Linde görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Terör destekçisi Linde'nin küstah açıklamalarına sert tepki gösteren Çavuşoğlu, "Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye 'Suriye'den çekilin' diyebiliyorsunuz?" dedi.







Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



BU YETKİYİ KİMDEN ALIYORSUNUZ?

Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye Suriye'den çekilin diyorsunuz? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı destekliyorsunuz.



EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELERİ HATIRLATTI

(Mevkidaşına dönerek) Siz de bir annesiniz, Diyarbakır'da çocuklarını bekleyen anneler var. Türkiye'ye özellikle 'urge' kelimesini kullanarak tepeden bakıyorsunuz.