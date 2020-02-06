Haberler Video Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı |Video
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı |Video

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı |Video

06.02.2020 13:50

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, büyükşehirlerde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı 2 teröristin, toprağa gömdükleri 5,5 kilogram patlayıcıyla yakalandığını bildirdi. Gözaltına alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen teröristlerin, başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle sorgularına devam ediliyor.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün öğle saatlerinde 155 polis imdat hattına yapılan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi durdurdu.

Ekipler, yaptıkları kimlik sorgulamasında H.D. ve F.K'nin bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğunu tespit etti.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ 5,5 KİLOGRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Yürütülen çalışmalar kapsamında, teröristlerin, Nilüfer ilçesinde bir alana 5,5 kilogram patlayıcı gömdüğü belirlendi.

Uzman ekiplerce yapılan kazı çalışması sonucu, patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Böylece PKK/KCK'nın büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün başarılı çalışmasıyla bir kez daha sonuçsuz bırakıldı.

Gözaltına alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen teröristlerin, başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle sorgularına devam ediliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları