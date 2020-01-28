Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Depremde yıkılan binalar için acil kira yardımı başladı 28.01.2020 12:05

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'daki depremde son durumu canlı yayında açıklıyor. Bakan Soylu, "İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Yıkılan 58 binanın kira yardımı bugün hesaplarında olacak. Eşyasını alamayana 30 bin TL yardım verilecek.

Yardım yapan vatandaşlarımızdan eski giysi gönderilmemesini istirham ediyoruz. Onları vermiyoruz, veremeyiz. Isıtıcı, battaniye göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir. Koli içinde gıda göndermek isteyen varsa da başımızın üzeridir. Onun dışındaki her şeyi biz karşılıyoruz.

Elazığ içinde şimdiye kadar 10 bin çadır kurduk. Köylerimize 30 bin ton kömür yardımı yapıyoruz.

Suriyeli vatandaşımız Mahmud ve ailesi için de vatandaşlık işlemleri başladı."





