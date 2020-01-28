Haberler Video Elazığ Sürsürü'de 10 kişiye mezar olan Dilek Apartmanı için soruşturma başlatıldı |Video-Son Dakika Videoları
Elazığ Sürsürü'de 10 kişiye mezar olan Dilek Apartmanı için soruşturma başlatıldı |Video-Son Dakika Videoları

Elazığ Sürsürü'de 10 kişiye mezar olan Dilek Apartmanı için soruşturma başlatıldı |Video-Son Dakika Videoları

28.01.2020 11:56

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24.01.2020 Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti. Depremde en çok kayıp verilen bina Sürsürü ilçesinde yıkılan Dilek Apartmanı oldu. 10 kişiye mezar olan Dilek Apartmanı için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı...


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