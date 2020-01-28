Müge Anlı Pınar Kaynak cinayeti son durum! Annesinin arkadaşı tecavüz etti, cinayeti ise... 28.01.2020 11:54

Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında katili aranan Pınar Kaynak cinayetinde son durum nedir? 28 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Trabzon'da işlenen Pınar Kaynak cinayetinin 10. duruşmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Anne ve babanın da bulunduğu Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir izleyicinin anlattıkları şoke etti. Önceki gün canlı yayında bahsi geçen aracı kendisinin de gördüğünü belirten izleyici, Maçka yolundaki dehşet anlarını anlattı. Diğer yandan defalarca tecavüze uğrayan ve boğazı kesilerek katledilen 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın arkadaşı Çağla Hanım canlı yayına telefonla bağlanarak genç kadının kendisine, "Annemin iş yerinde arkadaşı Tuncay bana tecavüz etti." sözlerini aktardı. Tüm Türkiye'nin şoke olduğu Pınar Kaynak cinayetinin katili kim? İşte 28 Ocak Salı günü son dakika Müge Anlı'da Pınar Kaynak gelişmesi!