RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA İÇİŞERİ’NDEN YENİ GENELGE! İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi

SON DAKİKA İÇİŞERİ’NDEN YENİ GENELGE! İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi

SON DAKİKA İÇİŞERİ’NDEN YENİ GENELGE! İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi
04.05.2021 19:53
Ana Sayfa 02:19
Mesut Özil gönülleri fethetti!
Ana Sayfa 01:49
Almanya’da Ayşe teyze sosyal...
Ana Sayfa 02:32
''Değişmeseydim yüzüme...
Ana Sayfa 00:22
TIR’ın dorsesi tabelaya...
Ana Sayfa 03:26
A Haber'e konuşan Hintli...
Ana Sayfa 04:42
Zamlı maaşlar göz kırptı! En...
Ana Sayfa 04:33
''Baz istasyonu gerçekten...
Ana Sayfa 04:22
Kayıp kadının eski eşi ile...
Ana Sayfa 00:19
Kısa Çalışma ve İşsizlik...
Ana Sayfa 01:45
Marketlerde hangi ürünler...
Ana Sayfa 00:19
EURO 2020 kadrolarıyla ilgili...
Ana Sayfa 02:42
Bin lira kredi aldı eşini de...

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “PazarYerleri” konulu genelge gönderdi. Buna göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.


Haber Videoları