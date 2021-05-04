CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına adaylık sinyali verdi. İYİ Parti’den ‘’Bunları konuşmanın zamanı değil’’ mesajı geldi. Muhalefette koltuk hesapları başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda bir kez daha ittifak ortaklarına seslendi, adaylık için nabız yokladı. İYİ Parti cephesi ise ana muhalefet liderinden peş peşe gelen adaylık sinyalleri ile ilgili sessizliğini günler sonra bozdu. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ittifak ortağından şimdilik vize çıkmadı. İYİ Parti Grup Başkanı Lütfü Türkkan'dan Kılıçdaroğlun’a yanit geldi. Türkkan, ‘’ Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için henüz bir seçim takvimi başlamadı. Cumhurbaşkanı adayı daha sonraki meselemizdir." ifadelerini kullandı.