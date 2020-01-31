Son dakika: Hükümetten deprem bölgesi için yeni açıklama! "90 gün süreyle ertelendi" 31.01.2020 18:40

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'da meydana gelen depremde yıkılan ve hasar gören binaların ocak ayı fatura ödemelerinin 90 gün süreyle ertelendiğini duyurdu. Dönmez açıklamasında, "Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden yararlanacaklar." dedi.