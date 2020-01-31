İnfaz yasası çalışmaları tamamlandı! Af yasası dışında kalan suçlar neler? İşte infaz düzenlemesinin ayrıntıları |Video Son Dakika Videoları 31.01.2020 18:20

Milyonlarca vatandaş af yasasına kilitlendi ve af çıkacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Son olarak Başkan Erdoğan'ın af açıklamalarının ardından yeni gelişmeler neler? Peki af çıkacak mı, af yasası kimleri hangi suçları kapsayacak ve doğum yapan kadın hapis yatacak mı? Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. Henüz teklif halini almayan düzenleme ile çok sayıda suç infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak. 17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı. Af yasası ne zaman çıkacak? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı...

Af yasasında son durum ve af yasası son gelişmeler neler, af yasası kimleri kapsayacak araştırması devamlı olarak araştırılmaktadır.

Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada af yasası ceza indiriminin içinde bulunduran ikinci yargı paketinin birkaç hafta içerisinde Meclis gündemine geleceğini bildirdi. Bu bağlamda bugün kritik bir gün yaşanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 vekil ile infaz düzenlemesi üzerinde görüşecek. 30 Ocak 2020 Perşembe günü yapılacak toplantıya 60 vekilin katılacağı öğrenildi. 60'ar kişilik grup halinde yapılacak toplantılarda Türkiye ve dünya gündemine ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. İşte, 30 Ocak genel af yasasında son durum gelişmeleri...

Af yasası ile ilgili kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 vekil ile infaz düzenlemesi üzerinde görüşecek. 30 Ocak 2020 Perşembe günü yapılacak toplantıya 60 vekilin katılacağı öğrenildi. 60'ar kişilik grup halinde yapılacak toplantılarda Türkiye ve dünya gündemine ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. Fikir alış verişi yapılacak

Af yasası ne zaman çıkacak:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, "İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis gündemine gelecek. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Denetimli serbestliğe yeni düzen: Yeni düzenleme ile bu sistem son buluyor. 1 yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması terk ediliyor. 1 ay hapis cezası alan birisinin cezasının infazı 15 gün olacak. Bu sürenin 1/5'i denetimli serbestlikte değerlendirilecek. Yani 1 ay hapis cezası alan bir kişi 12 gün cezaevinde kalacak. Tabi bu süre 3 yılı altında kaldığı için açık cezaevinde geçirilecek.

İnfaz ½ oluyor: Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yani % 67'si yerine ½'si yani yüzde 50'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak. Örneğin; mahkemece 10 yıl hapse mahkum edilen bir kişinin cezasının infazı 5 yıl olacak. Bu 5 yılın 4 yılı cezaevinde geçirildikten sonra hükümlü iyi halliyse denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilecek. Yani 10 yıl ceza alan bir kişi iyi halli olması durumunda cezaevinde toplamda 4 yıl geçirecek. Mevcut sistemde 10 yıl ceza alan biri 5 yıl 8 ay cezaevinde kalıyordu.

5 suç kapsam dışı olacak: Her suç bu kapsama girmeyecek. Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirler (tekrar suç işleyenler) yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak. Bu suçlarda infaz yine ¾ yani % 75 olarak uygulanmaya devam edecek. Yani bu 5 suçtan herhangi birinden 10 yıl ceza alan birisinin infazı 7,5 yıl olacak. Bu cezanın da 1/5'i denetimli serbestlik kapsamında geçirilecek.

Koşullu salıverilme süresinde yeniden suç işleyen birisinin, kalan koşullu salıverilmesi de yanıyordu. Yani bu kişiler; yeni suçlarından aldıkları cezanın yanı sıra, yeni suçu işledikleri tarihten bihakkın tahliye tarihine kadar olan süreyi aynen cezaevlerinde geçiriliyorlardı. Kamuoyunda "infaz yakma" olarak bilinen bu usul hakkında da önemli bir adım atılıyor. Yeni düzenlemeye göre, koşullu salıverilme süresinde işlenen yeni suç için kanunda öngörülen cezanın bir katı oranında süre için infazın yanmasına karar verilecek. Örneğin; herhangi bir yeni suçtan 1 yıl ceza alan bir hükümlünün, koşullu salıverildiği süreden sadece 2 yılın yanmasına karar verilecek.

Kadın ve yaşlılara evde infaz: Düzenleme ile konutta infazın kapsamı da genişliyor. Mevcut sistem kadınların 6 ayın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanıyordu. Bu süre 1 yıla çıkarılıyor. 1 yılın altında ceza alan bir kadın hükümlünün cezasının infazı evinde elektronik takip sistemi ile yapılabilecek. Yine eski sistemde 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanınıyordu. Bu süre şimdi 2 yıla çıkarılıyor. 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan süre ise 4 yıla çıkarılıyor. Cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verilen kişiler 3 yıla kadar olan cezalarını konutta infaz edebilecek.

Doğum yapan kadına 1.5 yıl erteleme: Düzenleme ile kamuoyunda çok tartışılan bir konuda daha adım atılıyor. Mevcut sistemde doğum yapan kadınlar, doğumun üzerinden 6 ay geçmeden cezalarını çekmek üzere cezaevine alınmıyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 1,5 yıla çıkarılıyor. Yani bir kadın doğum yaptıktan ancak 1,5 yıl sonra cezasını çekmek üzere cezaevine alınabilecek. Doğum yapan kadınların aldıkları ceza 3 yıl ve altında ise bu ceza konutta infaz edilebilecek.

BAKAN GÜL'DEN İNFAZ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Gül af ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek olan düzenleme bir af değil. Belli suçlarda hiç cezaevine girilmediği görülüyor. 18 ay ceza alan bazı suçlarda tahliye ediliyor ya da hiç cezaevine girmiyor. Küçük suçları önlemeyince büyük suçlara evriliyor. Misal komşusunu tehdit ediyor. Yolda birilerine sataşıyor. Ama ertesi gün hiç ceza almadan aynı kişinin karşısına çıkıyor. Bu toplumu yaralıyor. Mahkeme 16 ay hapis cezası verdiyse cezaevine girmiyor. Karşı taraf mağdur oluyor. Bu yüzden bunu ele aldık. Adaleti güveni arttıracak bir durum olarak ele aldık. Otomatik iyi hal durumunu da ele alan bir düzenlememiz olacak.

Hasta, yaşlı ve hamilelere yönelik bir düzenleme ya da infazın ertelenmesi söz konusu olacak. "

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKİNCİ YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

"Yargı Reformu Strateji Belgemizi, 2019 yılı Mayıs ayında milletimiz ile paylaşmıştık. Belgedeki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan birinci yargı paketi, yine geçtiğimiz yıl Meclis'te kabul edilerek kanunlaştı.

Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine "seri muhakeme usulü" ve "basit yargılama" adı altında iki yeni uygulama da kazandırdık. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz."

İNFAZ YASASI NASIL OLACAK?

-Yeni düzenlemeye göre verilen cezanın yarısı cezaevinde geçirilecek.

-1 yıl hapis cezası alan, cezayı hafta sonu veya gece çekebilecek.

-Düzenleme; cinsel suç, uyuşturucu, örgütlü suç, terör, mükerrer suçlar gibi suçları kapsam dışında tutacak.

-Kişi 1 ay dahi hapis cezası alsa; belirli süre cezaevinde yatmak zorunda olacak.

-Kadın ve yaşlılara evde infaz uygulanacakken, hamile kadınların cezası 1,5 ay ertelenecek.

-Cezanın infazının beşte biri denetimli serbestlikle geçecek.

42 BİN TAHLİYE BEKLENİYOR

Milliyet'in haberine göre, Cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlarda infaz indirimine gidilecek. Halen ceza süresinin üçte ikisinin infaz edildiği suçlarda infaz süresi ceza süresinin yarısına çekilecek.

Denetimli serbestlik sistemi değişecek. Halen 1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçlar için 2 yıl, diğer suçlar için de 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi, yeni sistemde alınan cezaya göre 5/1 oranında uygulanacak. Yani bugünkü gibi şartlı tahliyesine 1 yıl kala, "iyi halli olma" şartıyla otomatikman gündeme gelen denetimli serbestlik uygulaması bundan böyle infaz süresinin 5/4'ünü tamamlayanlar için geçerli olacak. Böylece ceza süresi ne olursa olsun her suçlunun mutlaka belli bir süre cezaevinde kalması sağlanacak. Parti kurmayları, infaz paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta yaklaşık 42 bin kişinin tahliye olmasının beklendiğini belirtti.